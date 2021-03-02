Перемогти пандемію до кінця 2021 року нереально – ВООЗ

Країни світу до кінця 2021 року не зможуть упоратися з усіма наслідками пандемії коронавірусної інфекції нового типу, але можуть подолати її найгірші наслідки, заявив високопосадовець Всесвітньої організації охорони здоров’я Майкл Раян.

«Нереально думати, що ми закінчимо з цим вірусом до кінця року. Але я гадаю, що ми можемо подолати, якщо будемо розумні, найгірші наслідки – госпіталізації, смерть та трагедію, пов’язані з цією пандемією», – наголосив Раян.

Президент Гани став першою людиною, яка отримала вакцину від COVID-19 у межах глобальної ініціативи COVAX – схеми забезпечення щеплення бідніших країн. Вона має на меті здійснити щонайменше два мільярди щеплень до кінця року.

Тим часом, влада Китаю заявляє, що країна з населенням 1,4 мільярда людей планує вакцинувати 40 відсотків населення вже до червня. Наразі в Китаї вакцину отримали лише 3,56 відсотка всього населення.

Понад 50 мільйонів людей у Сполучених Штатах (або 15 відсотків населення) отримали щонайменше одну дозу вакцини 9, у тому числі 25 мільйонів людей вже мають необхідне введення двох доз.

В Україні, де щеплення розпочалося минулого тижня, наразі щеплено менш як 0,1% всього населення.