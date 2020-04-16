У МОЗ запустили сайт про застосування ліків при COVID-19

Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України запустив інформаційний ресурс covid19.dec.gov.ua, що інформує про дію лікарських засобів, які застосовуються під час профілактики та лікування COVID-19.

«Через поширення коронавірусної інфекції усі країни мають однаковий виклик: брак доказової бази, результатів тривалих клінічних випробувань ліків, які застосовуються при лікуванні COVID-19. Наші експерти оперативно збирають і аналізують ті дані, які ми можемо отримати на сьогодні: з реальної лікарської практики різних країн, наукових статей, рекомендацій органів охорони здоров’я, проміжних висновків досліджень», – повідомила директорка Державного експертного центру МОЗ Тетяна Думенко.

Наразі інформаційний ресурс складається з п’яти розділів: антисептики, жарознижувальні препарати, противірусні засоби, ліки, що впливають на імунну відповідь, та ліки, які застосовуються для неінфекційних захворювань при COVID-19. Інформацію будуть оперативно доповнювати та оновлювати новими даними та результатами досліджень, які будуть з’являтися.

За даними МОЗ України, в Україні станом на 16 квітня виявили 4161 випадок COVID-19. Протягом 15 квітня отримали 397 повідомлень про нові підтверджені випадки.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, за весь час епідемії померли 116 людей. Загалом 186 людей уже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.