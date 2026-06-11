ЦВК зареєструвала Левуса народним депутатом від «Європейської солідарності»

Центральна виборча комісія 11 червня зареєструвала Андрія Левуса народним депутатом Верховної Ради.

За повідомленням, під час засідання в середу комісія розглянула заяву й документи Левуса та зареєструвала його членом парламенту від «Європейської солідарності» за результатами виборів 2019 року.

«Андрій Левус був включений до виборчого списку цієї партії під №29. Депутатські повноваження він набуде з моменту складення присяги у Верховній Раді України», – додає ЦВК.

Також сьогодні у Верховній Раді склав присягу народний депутат від «Голосу» Микола Давидюк, якого ЦВК зареєструвала 9 червня.

Комісія 1 червня визнала народними депутатами Миколу Давидюка та Андрія Левуса.

Левус долучиться до парламенту замість члена списку «ЄС» Дениса П’ятигорця, який подав заяву про відмову від депутатського мандата. П’ятигорець мав замінити в Раді Степана Кубіва, про смерть якого стало відомо 18 травня.