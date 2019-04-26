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26 Квітень 2019, Київ 19:09
Новини | Політика

ЦВК обіцяє оголосити результати виборів 30 квітня

Після оголошення результатів виборців, вони мають бути опубліковані в офіційній пресі

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Центральна виборча комісія повідомляє, що на засіданні 30 квітня планує оголосити результати другого туру виборів президента України. Про це йдеться в анонсі, оприлюдненому на сторінці ЦВК у Facebook.

Засідання має початися орієнтовно о 12:00.

Згідно з попередніми даними, на виборах перемагає Володимир Зеленський. Його підтримали близько 73% тих, хто прийшов голосувати. За чинного президента Петра Порошенка проголосували близько 24,5% виборців.

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Після оголошення результатів виборів, вони мають бути опубліковані в офіційній пресі. Після цього почнеться відлік до інавгурації президента.

​Складання присяги президента народові відбувається в стінах Верховної Ради – це передбачає Конституція України.

День проведення інавгурації визначається рішенням Верховної Ради України (щонайменше 226 голосами) за поданням голови парламенту.

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Що може зробити президент у перший день на посаді? (відео)

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