ЦВК порахувала 2,5% протоколів на виборах до Ради

Центральна виборча комісія підрахувала 2,5 відсотка протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради України.
Перше місце, за цими даними, посідає партія «Слуга народу» (40,01%).
Значно відстають від лідера «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (10,20%), «Опозиційна платформа – За життя» (9,88%), «Європейська солідарність» (8, 71%), «Радикальна партія Олега Ляшка» (6,79%), партія «Голос» – 5,71%.
Ці дані наразі не є репрезентативними і не збігаються з даними Національного екзит-полу.
П’ятивідсотковий прохідний бар’єр, за даними екзит-полу, долають:
- «Слуга народу» – 44,2%
- «Опозиційна платформа – За життя» – 11,4%
- «Європейська солідарність» – 8,8%
- ВО «Батьківщина» – 7,4%
- «Голос» – 6,5%.
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21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. Дільниці зачинилися о 20:00.
На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.
Явка виборців, за даними ЦВК, склала 49,84%. Це найнижча активність виборців на парламентських виборах в Україні.
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