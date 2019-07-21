ЦВК порахувала 2,5% протоколів на виборах до Ради

Центральна виборча комісія підрахувала 2,5 відсотка протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради України.

Перше місце, за цими даними, посідає партія «Слуга народу» (40,01%).

Значно відстають від лідера «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (10,20%), «Опозиційна платформа – За життя» (9,88%), «Європейська солідарність» (8, 71%), «Радикальна партія Олега Ляшка» (6,79%), партія «Голос» – 5,71%.

Ці дані наразі не є репрезентативними і не збігаються з даними Національного екзит-полу.

П’ятивідсотковий прохідний бар’єр, за даними екзит-полу, долають:

«Слуга народу» – 44,2%

«Опозиційна платформа – За життя» – 11,4%

«Європейська солідарність» – 8,8%

ВО «Батьківщина» – 7,4%

«Голос» – 6,5%.

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21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. Дільниці зачинилися о 20:00.

На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.

Явка виборців, за даними ЦВК, склала 49,84%. Це найнижча активність виборців на парламентських виборах в Україні.