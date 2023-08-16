ЦВК визнала Миколу Тараріна народним депутатом замість Холодова

Центральна виборча комісія визнала новим народним депутатом Миколу Тараріна – про це вона повідомила 16 серпня.

За заявою, ЦВК отримала постанову Верховної Ради про припинення повноважень Андрія Холодова на основі його заяви.

«ЦВК розглянула Постанову та визнала Миколу Тараріна, наступного за черговістю кандидата (#147 у виборчому списку партії «Слуга народу») обраним народним депутатом України на цих виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі», – йдеться в повідомленні.

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За даними медіа, Тарарін був адвокатом фірми «Гелон», яка представляла інтереси студії «95 квартал». Людина з таким іменем також є в реєстрі адвокатів.

Верховна рада 9 серпня достроково припинила повноваження народного депутата від партії «Слуга народу» Андрія Холодова, у нього забрали мандат.

31 липня Холодова виключили з партії «Слуга народу». Як повідомила голова цієї політсили Олена Шуляк, відповідне розпорядження вона підписала через заяву Холодова про складання повноважень народного депутата.

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Нещодавно проєкт Радіо Свобода «Схеми» повідомив, що депутат, заступник голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов перебуває з сім’єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де має родинний маєток. Також журналісти з’ясували, що нардеп за кордоном розбудовує сімейний бізнес – його дружина стала співвласницею салону краси у Відні.