ЦВК оприлюднила перші дані про явку станом на 20:00

Активність виборців на голосуванні в другому турі виборів президента України станом на 20:00 21 квітня становить 61,68%, свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

На даний час ЦВК отримала дані з 52 територіальних виборчих округів зі 199.

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Виборчі дільниці зачинилися о 20:00.

За даними національного екзит-полу, шоумен Володимир Зеленський перемагає у другому турі виборів президента України, набираючи 73,2% голосів виборців.

За чинного президента України Петра Порошенка, за цими даними, проголосували 25,3% виборців.

Читайте також: В Україні пройшов другий тур виборів президента. Живий блог

Ще 1,5 % виборців повідомили, що викреслили обох кандидатів або зіпсували бюлетень.

Президент Петро Порошенко заявив, що визнає поразку і готовий привітати свого опонента. Порошенко наголосив, що залишить посаду президента, але не піде з політики.