ЦВК оприлюднила дані про явку станом на 20:00

Активність виборців на голосуванні в другому турі виборів президента України станом на 20:00 21 квітня становить 62,06%, свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

На даний час ЦВК отримала дані зі 198 територіальних виборчих округів зі 199.

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Виборчі дільниці зачинилися о 20:00.

За даними національного екзит-полу, шоумен Володимир Зеленський перемагає у другому турі виборів президента України, набираючи 73% голосів виборців.

За чинного президента України Петра Порошенка, за цими даними, проголосували 25,5% виборців.

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Ще 1,5 % виборців повідомили, що викреслили обох кандидатів або зіпсували бюлетень.

Президент Петро Порошенко заявив, що визнає поразку і готовий привітати свого опонента. Порошенко наголосив, що залишить посаду президента, але не піде з політики.