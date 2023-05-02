Секретар РНБО прокоментував плани Росії захопити Бахмут до 9 травня

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов висловив упевненість у тому, що Росії не вдасться захопити повністю місто Бахмут на Донеччині, важкі бої за яке між українськими військовими і російськими силами тривають кілька місяців.

Так він в ефірі Радіо Свобода прокоментував інформацію про встановлення Росією чергової дати захоплення українського міста Бахмут – 9 травня.

«З 1 серпня минулого року точаться бої за Бахмут. Ми 1 травня перетнули позначку в дев’ять місяців. Людина за дев’ять місяців народжує здорову людину, а вони за дев’ять місяців не спромоглися взяти районний центр Бахмут. Тому, звичайно, вони зараз будуть робити намагання перед 9 травня зробити так, щоби вирішити це питання. Але я більше ніж упевнений, що наші військові будуть робити все можливе, щоб це не відбулося», – сказав Данілов.

Напередодні видання РБК-Україна написало, що у Кремлі встановили черговий термін повної окупації Бахмута – 9 травня, і за такого розвитку подій російський президент Володимир Путін нібито може оголосити на цій «переможній ноті» про закінчення війни.

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У Збройних силах України, коментуючи це повідомлення, заявили, що встановлювати якісь досягнення до певних дат є «в традиції російських можновладців, щоправда, ці традиції добре міняють сили оборони України, які не дають це зробити».

Росія активно штурмує Бахмут та населені пункти на підступах до нього з літа 2022 року, у грудні наступ посилився.

Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський 1 травня заявив, що на окремих ділянках Бахмута після української контратаки російські сили залишили «деякі позиції».