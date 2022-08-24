Данілов відреагував на привітання Лукашенка: «Хоче пробігти поміж краплинками»

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав «цинічним» привітання Олександра Лукашенка на честь Дня незалежності України. Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода.

«Він розуміє, усвідомлює, що перемога буде за нами, за нашою країною, тому намагається пробігти отак поміж краплинками для того, щоб вважати себе невинним у тих подіях, які розгорталися, починаючи з 24 лютого», – вважає Данілов.

Раніше сьогодні антикризовий радник голови Офісу президента і член української делегації на переговорах із Росією Михайло Подоляк назвав привітання Лукашенка з Днем Незалежності України «клоунадою».

24 серпня Олександр Лукашенко побажав Україні і українцям «мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя», не згадавши про роль Білорусі у війні Росії проти України.

За словами Лукашенка, «Білорусь і надалі виступатиме за збереження злагоди, розвиток дружніх і взаємоповажних контактів на всіх рівнях».

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Однак, режим Лукашенка дозволив російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України. Проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції за співучасть у війні, яку розв’язала Росія.

Останні соціологічні опитування показують, що ставлення громадян України до жителів Росії і Білорусі продовжує погіршуватися. Як свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг», 81% негативно ставляться до росіян (у квітні 2022 року таких було – 69%, у квітні 2021 – 41%), 14% – нейтрально, лише 3% – позитивно.