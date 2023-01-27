Секретар РНБО розповів, чи можливе повторення подій лютого 2022 року

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляє, що нині повторення подій лютого 2022 року – повномасштабного наступу Росії – неможливе. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.



«Наша країна лютого 2022 року і лютого 2023 року – це вже інша ситуація. Більше того, ми не розуміємо, в який спосіб зараз це може відбутися. На сьогодні пильність на кордоні і пильність наших ЗСУ в зовсім іншому стані», – сказав він.



Данілов зауважив, що на сьогодні також зовсім інша ситуація з військовою допомогою західних партнерів.



«Як було в лютому 2022 року, у них точно не вийде. Але це не привід нам спочивати на лаврах, вважати, що все закінчено. Навпаки – ми маємо максимально готуватися, маємо бути максимально згуртованими і готовими до цих викликів. Тому що це війна, ворог - підступний. В нього є ще певна кількість заліза, в нього є ще певна кількість людей, яких мобілізували», – додав секретар РНБО.

Напередодні видання Bloomberg повідомило, що Росія готує новий наступ. За словами джерел видання, близьких до Кремля, новий наступ може розпочатися вже в лютому-березні – до того, як Київ отримає танки зі США та Європи.

На початку січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що є ознаки того, що Росія готує загострення в лютому.