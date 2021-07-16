Данілов заявив про санкції щодо людей, підсанкційних у США – але не проти Коломойського, Деркача й Дубінського

Рада національної безпеки і оборони застосувала санкції щодо дев’яти людей, які є під санкціями Сполучених Штатів Америки, повідомив секретар органу Олексій Данілов. Про це він заявив на брифінгу 16 липня.

Він повідомив, що застосування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних санкцій було одним із питань, які Рада розглядала на засіданні в п’ятницю.

За словами Данілова, РНБО отримала два переліки – від прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та Служби безпеки України.

«Частину з 25 організацій, підприємств відправили ще на додаткове опрацювання, частина була ухвалена. В тому числі були прийняті (санкції проти громадян – ред.), які перебувають під санкціями США. Раніше ми вам доповідали, зі 133 громадян, щодо яких були застосовані санкції, на сьогодні померлими вважаються не три, а чотири, тобто 126, попереднє рішення стосувалося ста осіб, лишилося 26. Сьогодні ми ухвалили відповідне рішення стосовно застосування санкцій щодо дев’яти осіб. По решті осіб ми працюємо, залежно від необхідності на наступних засіданнях РНБО таке рішення буде прийняте», – заявив він.

На уточнення журналістів Данілов заявив, що в переліку людей, щодо яких запровадили санкції, немає ані олігарха Ігоря Коломойського, ані народних депутатів Андрія Деркача та Олександра Дубінського. Втім, зауважив, що такий стан справ наразі.

«Що буде на наступних засіданнях, ми вас будемо інформувати», – додав він.

США 5 березня запровадили санкції проти українського олігарха та колишнього чиновника Ігоря Коломойського за «причетність до значної корупції». Санкції запровадили за дії, вчинені Коломойським, коли той працював головою Дніпропетровської ОДА. Сам Коломойський не коментував запровадження санкцій проти нього.

У січні Міністерство фінансів США запровадило санкції проти семи українців та чотирьох організацій з України, включно із Олександром Дубінським, за втручання до виборів США. Дубінський у відповідь на санкції США заявляв на своїй сторінці у соціальній мережі Telegram, що «ніколи не втручався у вибори в інших країнах, включно із американськими виборами».

У вересні 2020 року відомство наклало санкції на Деркача за втручання у вибори в США, звинувативши його в тому, що він є російським агентом.

У червні Олексій Данілов анонсував нараду в Офісі президента щодо перевірки громадян України, які перебувають під санкціями США.