Данілов заявив, що 29 червня в Україну зі США прибудуть для консультацій фахівці щодо санкцій

29 червня в Україну зі США прибудуть фахівці для спільних консультацій щодо санкційної політики. Про це заявив на брифінгу секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

«29-го числа (прибудуть – ред.) фахівці зі Сполучених Штатів, які безпосередньо займаються процедурою санкцій США. Вони прилітають сюди для того, щоб провести з нами консультації. Провести з нами певні процеси, про які ми вже домовилися. Ми з ними співпрацювали під час «ковіду», скажімо так, у нас було заочне спілкування. 29-го числа у нас тут буде група, з якою ми продовжуватимемо співпрацювати», – сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що санкції США застосовані стосовно 134 громадян України, зокрема 130 українців перебувають під санкціями Міністерства фінансів США і ще четверо – під санкціями Державного департаменту.

За його словами, США запровадили санкції щодо громадян України, які були причетні до анексії Криму в 2014 році, кіберзлочинців, порушників «акту Магнітського», тих, хто брав участь у втручанні в американські вибори.

«Ми отримали протокольні доручення від президента України з’ясувати, хто з громадян України на сьогодні перебуває під санкціями США, що це за громадяни і на якій підставі вони там опинилися… Щодо кожної окремої людини ухвалюватиметься окреме рішення, і через певний проміжок часу буде проведено засідання РНБО, і, в разі потреби, буде ухвалено відповідне рішення нашої ради щодо запровадження проти цих людей санкцій з боку України», – додав Данілов.

Раніше Данілов заявив, що в Офісі президента України 24 червня відбудеться закрита нарада щодо перевірки громадян України, які перебувають під санкціями США.

Рада національної безпеки і оборони 4 червня проводила засідання у таємному режимі. Тоді Данілов заявив, що РНБО має перевірити інформацію про 134 громадян України, які перебувають під санкціями США.

У січні Міністерство фінансів США наклало санкції на сім осіб і чотири організації, які, за твердженнями відомства, були пов’язані з операцією впливу депутата Андрія Деркача. Під санкції, зокрема, потрапили депутат Олександр Дубінський, ексдепутат Олександр Онищенко, колишній прокурор Костянтин Кулик, помічники Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук, колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та політолог Петро Журавель. Крім того, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти компаній «Ера-Медіа», «Інформаційного агентства Онлі Н’юз», «Скептик» та сайту Nabuleaks.