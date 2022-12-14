Найбільший банк Данії визнав себе винним у відмиванні грошей із Росії

Генеральна прокуратура США оголосила, що найбільший банк Данії, Danske Bank, визнав себе винним у здійсненні через американську фінансову систему операцій із коштами, отриманими підозрілим чи злочинним чином, у тому числі з Росії. Про це повідомляє сайт Міністерства юстиції США.

Розслідування стосувалося банківських операцій у період з 2008 до 2016 року, проведених через естонську філію банку. Danke Bank Estonia за цей час провів через банки США 160 мільярдів доларів.

Саме філію в Естонії, за даними джерел The Guardian та OCCRP, для відмивання грошей використав двоюрідний брат президента Росії Ігор Путін.

«Упродовж багатьох років Danske Bank брехав і обманював банки США, щоб перекачувати мільярди доларів підозрілих і злочинних коштів через фінансову систему США. При цьому Danske Bank навмисно знехтував законами США, про які йому добре відомо, сприяв відмиванню злочинних і підозрілих доходів через Сполучені Штати та поставив під загрозу фінансову мережу США», – заявив прокурор США Демʼєн Вільямс.

Danske Bank визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення – щодо змови з метою скоєння банківського шахрайства. Тепер банк оштрафують більш як на два мільярди доларів. Організація також зобовʼязалася внести істотні зміни до своєї програми контролю над відмиванням грошей.