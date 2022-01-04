Головне на ранок: Боррель з поїздкою на Донбас, ядерна угода лідерів країн та швидке поширення «омікрону»

В Україні із візитом 4-6 січня перебуватиме Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель; Лідери п’яти країн-постійних членів Ради Безпеки ООН – США, Китаю, Британії, Франції та Росії – виступили з спільною заявою про недопущення ядерної війни; Apple стала першою компанією у світі, що досягла ринкової капіталізації у 3 трильйони доларів.

Головний дипломат ЄС відвідає Україну на тлі напруженості у відносинах з Росією

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель відвідає Україну цього тижня на знак підтримки блоком Києва на тлі нарощування російської військової сили поблизу українських кордону.

Європейська комісія заявила 3 січня, що Боррель відвідає Україну 4-6 січня, і побуває на лінії розмежування на Донбасі, перш ніж зустрітися з офіційними особами у Києві.

Захід стурбований тим, що нарощування російських військ чисельністю близько 100 тисяч осіб біля кордонів України може бути підготовкою до потенційного вторгнення.

Офіційні особи США та Росії мають намір провести 9-10 січня в Женеві переговори у після того, як Москва зажадала від США та НАТО всеосяжних гарантій безпеки. Через кілька днів після цих двосторонніх переговорів відбудуться зустрічі між Росією та НАТО та окремі обговорення в рамках Організації з безпеки та співробітництва у Європі.

Брюссель хоче, щоб його не залишили осторонь переговорів між США та Росією з безпеки на континенті.

«ЄС має бути присутнім на цих переговорах», – сказав Боррель в інтерв’ю німецькій газеті Die Welt минулого тижня. «Ми не хочемо бути… глядачами, які не беруть участь і без яких ухвалюються рішення».

Сполучені Штати заявили, що жодних рішень про безпеку в регіоні не ухвалюватимуть без європейських союзників та України.

Росія зажадала гарантій, що Україна та інші колишні радянські країни не вступлять до НАТО і хоче гарантій непросування НАТО в Центральній та Східній Європі. Захід відкинув ультиматуми Москви щодо альянсу з НАТО і пригрозив Москві суворими санкціями та іншими заходами, якщо вона розпочне нове вторгнення в Україну.

Тим часом представники України, Росії, Німеччини та Франції 6 січня мають зустрітися в Москві в рамках так званого «нормандського формату», повідомила агенція «Інтерфакс». Чотири країни намагаються знайти політичне вирішення конфлікту на сході України, але не зустрічаються у «нормандському форматі» з 2019 року.

Росія та Україна звинувачують один одного у невиконанні своїх зобов’язань щодо Мінських угод 2014 та 2015 років, спрямованих на припинення війни, внаслідок якої з 2014 року загинуло понад 13 тисяч людей.

Мати затриманого в Італії українського режисера Лавренчука сподівається, що його не екстрадують в Росію

Мати затриманого в Італії українського режисера Євгена Лавренчука Ірина Лавренчук сподівається, що її сина не екстрадують в Росію. Про це вона сказала в коментарі Радіо Свобода.

«Я очікую на повернення сина в Україну, що його не видасть Італія Росії», – сказала жінка.

Ірина Лавренчук, яка проживає у Львові, каже, що спілкувалась із сином востаннє 15 грудня. За її словами, син повертався з Тель- Авіва до Львова через італійське місто Неаполь.

«Він в Італію спеціально не поїхав, летів з Тель-Авіва до Львова з пересадкою в Неаполі. Я знаю, що син має підтримку українського консульства, має італійського адвоката. Як нам розповів консул, Євген ‒ у бойовому настрої. Я не могла уявити такої ситуації, яка сталась із сином», ‒ каже Ірина Лавренчук.

Ірина Лавренчук розповіла Радіо Свобода, що її син навчався у Москві на курсі відомого режисера, родом зі Львова, Романа Віктюка. Після студій він у Москві створив Польський театр і працював у ньому.

«У 2014 році, коли розпочалася війна в Україні, син повернувся в Україну на знак незгоди з агресією путінського режиму», ‒ говорить Ірина Лавренчук.

Нині, як заявив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко, українські консули та адвокат взаємодіють з італійськими правоохоронцями, щоб з’ясувати причини затримання Євгена Лавренчука та захисту його інтересів. 31 грудня українця відвідав консул.

Раніше у мережі, зокрема у Facebook-групі Free Eugene Lavrenchuk, з’явилося повідомлення про затримання 17 грудня в Італії українського театрального режисера, номінанта Шевченківської премії, колишнього головного режисера Одеського театру опери та балету Євгена Лавренчука.

За непідтвердженими повідомленнями у мережі, російська сторона буцімто наполягає, що Лавренчук вісім років тому скоїв на території Росії якесь правопорушення. Від самого Лавренчука жодних публічних заяв немає, востаннє у мережі 15 грудня він писав, що летить з Ізраїлю до Неаполя (Італія). Отримати коментарі від російської сторони наразі змоги немає.

США, Китай, Британія, Франція та Росія виступили із заявою про недопущення ядерної війни

Лідери п’яти країн-постійних членів Ради Безпеки ООН – США, Китаю, Британії, Франції та Росії – виступили з спільною заявою про недопущення ядерної війни і необхідність зниження стратегічних ризиків. Цей документ розміщений на сайті Білого дому, Кремля та Єлисейського палацу.

«Ми знову заявляємо про актуальність раніше зроблених нами заяв про ненацілювання і підтверджуємо, що наша ядерна зброя не націлена одне на одного або будь-яку іншу державу», – йдеться в спільній заяві.

У документі є словосполучення, яке використовувалося ще за часів радянсько-американських переговорів про роззброєння – «в ядерній війні не може бути переможців і вона ніколи не повинна бути розв’язана».

Країни-підписанти також оголосили про наміри зміцнювати заходи, які б дозволили уникнути несанкціонованого застосування ядерної зброї.

Заява була опублікована в час, коли країни Заходу вважають, що Росія може готувати повномасштабне вторгнення в Україну. Росія це заперечує. Через зосередження значних військових підрозділів біля українських кордонів президент США Джо Байден за останній тиждень провів телефонні розмови з президентами Росії та України Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.

«Омікрон» швидко поширюється і викликав повернення обмежень у багатьох країнах світу

Швидке поширення коронавірусного штаму «омікрон» спричинило закриття шкіл, змусило припинити подорожі круїзних лайнерів і скасувати тисячі авіарейсів по всьому світу.

Голова уряду провінції Онтаріо, найбільш густонаселеної в Канаді, заявив 3 січня, що школи будуть закриті та переведені на онлайн-навчання через рекордну кількість заражень. Також у цій провінції закриваються ресторани, спортзали та кінотеатри, Онтаріо готується до «цунамі» випадків.

Майже 5000 авіарейсів у всьому світі скасовані восьмий день поспіль, а понад тисячу рейсів довелося скасувати через брак персоналу, який хворіє на COVID-19.

Рішення припинити подорожі круїзних суден уздовж берегів Бразилії ухвалене після рекомендації національного регулятора охорони здоров’я, який посилається на «швидке зростання випадків COVID-19 на борту суден за останні дні».

30 людей були заарештовані в Амстердамі після того, як протестувальники, розгнівані обмеженнями, мали сутички з поліцією після забороненої демонстрації. Тим часом, африканська країна Ботсвана заявила, що її президент ізолюється, отримавши позитивний тест на COVID-19.

Компанія Apple досягла ринкової капіталізації у 3 трильйони доларів

Apple стала першою компанією у світі, що досягла ринкової капіталізації у 3 трильйони доларів.

3 січня акції виробника iPhone досягли позначки 182,88 долара.

Підвищення ринкової вартості американської компанії з 2 трильйонів до 3 трильйонів доларів зайняло близько 16 місяців, при цьому акції зросли на 34 відсотки в 2021 році.

Компанія отримала вигоду зі стабільного продажу iPhone, MacBook і таких сервісів, як Apple TV і Apple Music, хоча генеральний директор Тім Кук попередив, що компанія може зіштовхнутися з проблемами в ланцюжку поставок у 2022 році.

Нинішні 3 трильйони доларів у Apple приблизно дорівнюють валовому внутрішньому продукту Іспанії та Італії разом узятим.