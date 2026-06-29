У ДБР розповіли про перебіг розслідування катастрофи Су-24М на Хмельниччині

Державне бюро розслідувань продовжує встановлювати обставини загибелі двох військовослужбовців під час авіакатастрофи літака Су-24М у Хмельницькій області два тижні тому – про це відомство заявило 29 червня.

Досудове розслідування триває за статтею про порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки.

Слідчі, зокрема, встановили, що цей політ був для літака другим того дня. Жодних зауважень щодо технічного стану повітряного судна перед жодним із вильотів персонал військової частини не виявив.

«Уся службова документація була оформлена відповідно до встановлених вимог. Підтверджено, що пілоти виконували бойове завдання, про деталі якого поінформовано слідство. Водночас в інтересах національної безпеки ця інформація не розголошується», – заявляє бюро.

Відомство також заперечило повідомлення, що один із пілотів нібито катапультувався – за його даними, вони не відповідають дійсності.





ДБР звітує про десятки допитів, зокрема, членів родин загиблих, командування та їхніх колег по службі. За словами очевидців, обоє військових перед польотом пройшли необхідний медичний огляд, не скаржилися на самопочуття й перебували в гарному настрої. Проблем у їхньому сімейному житті, які могли б становити значення для розслідування, не виявили.

«Згідно з висновками молекулярно-генетичної експертизи, ДНК загиблих ідентифіковано, що підтверджує особи військовослужбовців. ДБР вкотре висловлює щирі співчуття їхнім рідним і близьким», – йдеться в повідомленні.

Бюро також зазначає, що триває службове розслідування Повітряних сил ЗСУ. Після його завершення призначать незалежну авіаційно-технічну експертизу.

17 червня Державне бюро розслідувань повідомило про початок досудового розслідування за фактом падіння військового літака Су-24М у Хмельницькій області, внаслідок чого 16 червня загинули двоє членів екіпажу.

Напередодні в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на Хмельниччині під час виконання завдання сталася авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка.