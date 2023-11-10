У справі про загибель помічника Залужного показання дали понад 10 свідків – ДБР

У Державному бюро розслідувань заявляють, що у справі про загибель військового Геннадія Частякова понад 10 людей є свідками, вони уже дали покази. Про це в ефірі Радіо Свобода (проект Свобода.Ранок) повідомила радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.



За її словами, це люди працюють там, де Геннадію Частякову вручали подарунок, і ті, хто на момент вибуху перебував вдома.

Сапьян зазначила, що ДБР планує оскаржувати рішення суду, який не обрав запобіжного заходу підозрюваному у справі офіцеру, який і подарував гранати Частякову.



«Запобіжний захід вчора обирався, але суд вирішив не обирати запобіжний захід. Але наразі прокуратура і слідчі ДБР готують матеріали для того, щоб оскаржити – подати апеляцію на рішення суду. Це також важливо. Він продовжує залишатися у статусі підозрюваного», – каже вона.

10 листопада ДБР повідомило підозру офіцеру з Апарату Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати Частякову. Його підозрюють у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ).