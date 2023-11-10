У справі про загибель помічника Залужного показання дали понад 10 свідків – ДБР

У Державному бюро розслідувань заявляють, що у справі про загибель військового Геннадія Частякова понад 10 людей є свідками, вони уже дали покази. Про це в ефірі Радіо Свобода (проект Свобода.Ранок) повідомила радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.
За її словами, це люди працюють там, де Геннадію Частякову вручали подарунок, і ті, хто на момент вибуху перебував вдома.
Сапьян зазначила, що ДБР планує оскаржувати рішення суду, який не обрав запобіжного заходу підозрюваному у справі офіцеру, який і подарував гранати Частякову.
«Запобіжний захід вчора обирався, але суд вирішив не обирати запобіжний захід. Але наразі прокуратура і слідчі ДБР готують матеріали для того, щоб оскаржити – подати апеляцію на рішення суду. Це також важливо. Він продовжує залишатися у статусі підозрюваного», – каже вона.
10 листопада ДБР повідомило підозру офіцеру з Апарату Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати Частякову. Його підозрюють у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ).
6 листопада ввечері стало відомо, що внаслідок вибуху гранати в селі Чайки на Київщині загинув 39-річний військовослужбовець, а його 13-річний син зазнав поранень. Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що загиблим є його помічник, майор Геннадій Частяков.
У МВС повідомили, що загибель Частякова спричинив подарунок від одного з колег на день народження – одна з шести гранат нового західного зразка.
Поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував фатальний подарунок. Цей чоловік, як повідомили у МВС, розповів, що попереджав Геннадія Частякова про справжність гранат. Правоохоронці припускають, що, ймовірно, «загиблий не повірив в цю інформацію». 7 листопада кримінальне провадження щодо вибуху гранати передали до Державного бюро розслідувань.
Державне бюро розслідувань розглядає чотири версії у кримінальному провадженні, основна версія – нещасний випадок.
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