Вилучення техніки у військових: ДБР повідомило про відсторонення працівників та кримінальні справи

Керівників територіального управління Державного бюро розслідувань в Хмельницькому, а також слідчих і керівника слідчого підрозділу ДБР відсторонили. Про це 3 липня повідомила пресслужба Бюро.

За повідомленням, співробітників відсторонили з посад в рамках службового розслідування.

Крім того, ДБР заявило про відкриття кримінальних справ за фактами можливого перевищення повноважень та диверсії.

«Також Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, окрім кримінального провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень працівниками ДБР та СБУ під час вилучення військового майна (частина 3 стаття 365 Кримінального кодексу України), розпочато кримінальне провадження за фактом можливої диверсії (стаття 113 Кримінального кодексу України)», – йдеться в заяві Бюро.

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1 липня Державне бюро розслідувань провело огляди військової техніки у кількох військових частинах Повітряних сил Збройних сил України. Слідчі вилучили сім клістронів, але до вечора 2 липня усі повернули.

Командування Повітряних сил Збройних сил України вказувало, що обшуки відбулися в одній із військових частин у Хмельницькому (А2860) та в зенітних ракетних бригадах на Одещині (в/ч А2800) та Херсонщині (в/ч А1836). У ЗСУ наголошували, що відсутність клістронів могла призвести до «небажаних наслідків та суттєво збільшити терміни відновлення бойової техніки, що прикриває повітряний простір та важливі стратегічні об’єкти держави».

Керівництво ДБР ініціювало службове розслідування, під час якого буде надана оцінка правомірності дій працівників бюро. Також ДБР відкрило кримінальне провадження через можливе перевищення влади або службових повноважень працівниками бюро та СБУ під час вилучення військового майна.