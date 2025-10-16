Українська делегація зустрілася з Келлогом напередодні візиту Зеленського до США

У США українська делегація зустрілася зі спеціальним посланцем президента Дональда Трампа з питань України Кітом Келлогом та його заступником Джоном Коулом, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, у зустрічі, окрім нього, брали участь секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та посол України у США Ольга Стефанішина.

«Важлива розмова напередодні зустрічі президентів України та США – узгодження ключових пріоритетів і акцентів. Щиро сподіваємося на конкретні рішення вже завтра», – написав він у телеграмі.

17 жовтня має відбутися зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. На цій зустрічі, як очікується, будуть обговорювати можливість отримання Україною далекобійних ракет «Томагавк».

Ракета Tomahawk, вироблена компанією RTX, має дальність до 1 000 миль (понад 1600 кілометрів), що значно перевищує можливості американських ракетних систем залпового вогню ATACMS (близько 190 миль), які активно використовують ЗСУ. Tomahawk має більшу швидкість і бойову силу порівняно з українськими дронами, які здатні завдавати ударів углиб території Росії, але часто стикаються з сучасними системами ППО.

Україна зверталася до партнерів із проханнями про далекобійну зброю протягом останнього року. Київ також намагається розвивати власні далекобійні рішення, зокрема системи «Паляниця» і «Фламінго», однак у них немає таких бойових характеристик, як у Tomahawk.



