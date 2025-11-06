День Десантно-штурмових військ ЗСУ відтепер відзначатимуть 8 листопада –командування

День Десантно-штурмових військ Збройних сил України відтепер відзначатимуть 8 листопада, повідомляє командування ДШВ.



«Відтепер відзначаємо наше свято 8 листопада – як і має бути за Новоюліанським календарем. 8 листопада – Свято всіх ангелів Божих на чолі з Архангелом Михаїлом – невипадково є Днем ДШВ ЗСУ. Святий Михаїл – старший воєначальник небесного воїнства і покровитель військових на землі. За церковними переказами, саме він очолив усіх добрих ангелів, щоб боротися з силами, які повстали проти Бога, і переміг їх», – йдеться у повідомлення.



У ДШВ нагадують, що бійці цього роду військ дають відсіч силам РФ по всій лінії фронту – від Сумщини до Донеччини, від Донеччини до Запоріжжя і Херсонщини.



Указ президента Володимир Зеленський № 817/2025 про перенесення Дня Десантно-штурмових військ ЗСУ з 21 листопада на 8 листопада вже набув чинності.