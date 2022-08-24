День Незалежності «особливо багатий» на повітряні тривоги – Генштаб

Російські війська активізували обстріли регіонів України 24 серпня, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

«Тривають авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території України. Сьогодні день особливо багатий на повітряні тривоги», – зазначає командування.

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Водночас російські війська, за зведенням, здійснили кілька безуспішних спроб просунутися на Донеччині. Штаб повідомляє про:

невдалу спробу наступу в напрямку Нової Дмитрівки в районі Слов’янська

дії російських військ на покращення тактичного положення в напрямках Соледару, Бахмутського та Кодеми, внаслідок яких вони «отримали відсіч та ретирувалися»

спробу загарбників встановити контроль над Пісками та Невельським: «успіху не мали, традиційно зазнали втрат та відійшли»

відбиття російського наступу в напрямках Побєди, Новомихайлівки, Павлівки та Великої Новосілки

спроби російських військ зруйнувати «важливі обʼєкти» в районах Соледара та Бахмута

«На Південнобузькому напрямку ворог Здійснив невдалу спробу наступу у напрямку Миколаївки. Українські воїни завдали ворогу втрат та відкинули назад», – повідомляє штаб.

Крім того, в акваторіях Чорного та Азовського морів російські кораблі продовжують блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря та завдавати ударів по регіонах України.

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24 серпня в Україні відзначають День Незалежності. Крім того, цього дня виповнилося шість місяців, відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.