Посольство США в День соборності України закликало поважати її суверенітет

Посольство США в День соборності України закликало Росію поважати її суверенітет і територіальну цілісність.

«Ми приєднуємося до народу України та закликаємо Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом і Донбасом та з її територіальними водами. Сполучені Штати Америки підтримують народ України у День соборності та щодня», – сказала тимчасова повірена в справах США в Україні Крістіна Квін.

22 січня 1919 року був проголошений Акт Злуки. Це одна з найвизначніших подій доби Української революції 1917–1921 років. Ухвалення цього документа означало об’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. День Соборності України – державне свято, його офіційно відзначають з 1999 року.