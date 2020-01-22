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22 січня 2020, Київ 14:21
Новини | Політика

Посольство США в День соборності України закликало поважати її суверенітет

Посольство: Сполучені Штати Америки підтримують народ України у День соборності та щодня

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Посольство США в День соборності України закликало Росію поважати її суверенітет і територіальну цілісність.

«Ми приєднуємося до народу України та закликаємо Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом і Донбасом та з її територіальними водами. Сполучені Штати Америки підтримують народ України у День соборності та щодня», – сказала тимчасова повірена в справах США в Україні Крістіна Квін.

22 січня 1919 року був проголошений Акт Злуки. Це одна з найвизначніших подій доби Української революції 1917–1921 років. Ухвалення цього документа означало об’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. День Соборності України – державне свято, його офіційно відзначають з 1999 року.

Соборність України. «Живий ланцюг» 1990 року в архівних фотографіях
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Соборність України. «Живий ланцюг» 1990 року в архівних фотографіях

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