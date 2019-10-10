Денісова закликала Пристайка сприяти пошуку українців з затонулого судна Bourbon Rhode

Український омбудсмен Людмила Денісова закликала міністра закордонних справ України Вадима Пристайка сприяти пошуку українців з затонулого судна Bourbon Rhode.

«Згідно з наявними відомостями, місцезнаходження сімох членів екіпажу, серед яких є українці, наразі невідоме. При цьому компанія судновласника Bourbon Offshore повідомила про припинення подальшого проведення пошуково-рятувальної операції. У невідкладному порядку звернулася до Міністра закордонних справ України Вадима Пристайка вжити термінових заходів для сприяння пошуку потерпілих громадян України», – мовиться у повідомленні.

Судно Bourbon Rhode, яке затонуло під час шторму в Атлантичному океані 26 вересня. Компанія повідомляла, що на борту судна перебувало 14 членів екіпажу, скільки саме українців не уточнювалося. За даними деяких українських ЗМІ, їх може бути близько 10. Троє членів епіпажу були врятовані, двоє з них – громадяни України.

Президент України Володимир Зеленський звертався до президента Франції Еммануеля Макрона з проханням продовжити пошуки шести зниклих громадян України – членів екіпажу Bourbon Rhode.