Український політв’язень у Росії Сергій Бугайчук має підозру на зараження коронавірусною хворобою COVID-19, повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За словами Денісової, в Бугайчука сухий кашель, підвищена температура, сильний головний біль та біль у суглобах. Вона зазначає, що стан політв’язня погіршився після етапування з Брінського слідчого ізолятора до федерального казенного закладу СІЗО-7 Управління Федеральної служби виконання покарань Росії по місту Москва.

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«По прибуттю до московської в’язниці його помістили на 14-денний карантин, який пізніше продовжили до 21 дня, адже російські лікарі повідомили, що він контактував з особою, у якої діагностували коронавірусну інфекцію COVID-19. Адміністрація «ФКЗ СІЗО-7 УФСВП Росії по Москві», де утримується Сергій, досі не забезпечила його належною медичною допомогою — не зроблено жодного аналізу. Крім того, не забезпечено засобами індивідуального захисту та дезінфектором», – повідомляє омбудсменка.

Денісова звернулася до уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою надати Бугайчуку медичне забезпечення з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я та Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням, а також спряти тому, щоб він отримав засоби захисту та необхідне лікування.

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У липні 2018 року російський юрист Марк Фейгін повідомив, що в Росії заарештували українського провідника Сергія Бугайчука.

Йому інкримінують те, що він у складі групи з трьох людей (один з них названий лише на ім'я) нібито переправляв через українсько-російський кордон для подальшого перепродажу зброю – пістолет Glock 19, а також 10 стволів до пістолета «Макаров».

Провадження щодо Бугайчука відкрите за статтею 222 Кримінального кодексу Росії (незаконне придбання, передавання, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів). При цьому провідник не визнає своєї провини.