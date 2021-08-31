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Новини | Суспільство

У серпні на Донбасі загинули 9 українських військових – омбудсмен

Денісова закликала міжнародну спільноту застосувати всі наявні важелі впливу, аби змусити Росію дотримуватися режиму припинення вогню

Впродовж серпня на Донбасі загинули дев’ятеро українських військових, поранення отримали ще 28. Про це повідомили уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона наголосила, що причиною таких втрат є «порушення окупаційним контингентом Росії режиму припинення вогню».

«Закликаю міжнародну спільноту застосувати всі наявні важелі впливу, аби змусити державу-агресора додержуватися повного та всеосяжного режиму припинення вогню на лінії розмежування та норм міжнародного гуманітарного права», – написала Денісова у телеграмі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.

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