Ще двоє військових поранені внаслідок обстрілу – штаб ООС

Ще двоє військових отримали поранення увечері 28 серпня, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

У штабі зафіксували обстріл російських гібридних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

«В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я задовільний. Для припинення вогневої активності ворога наші воїни застосували чергові вогневі засоби», – йдеться в повідомленні.

Раніше в штабі ООС повідомили про 13 порушень режиму припинення вогню бойовиками протягом дня 28 серпня. Зокрема, обстріли фіксували поблизу Троїцького, Світлодарська, Красногорівки, Водяного, Травневого та Луганського. Внаслідок обстрілу Авдіївки восьмеро військових отримали поранення. Як повідомляють у штабі, їхній стан задовільний.

За даними командування, бойовики застосовували міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Читайте також: Через обстріл з окупованої території рух поїздів на Донеччині тимчасово обмежено – УЗ

«Крім того, на межі Луганської та Донецької областей зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування… Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм», – йдеться в зведенні.

У штабі також вказали на те, що обстріл Травневого вівся із застосуванням автоматичного гранатомета АГС з території окупованого селища Гольмівський. Обстріл пошкодив вікно, стіну та прибудинкову територію приватного будинка. За повідомленням, це домоволодіння вже вруге за тиждень зазнає шкоди через обстріли.

«Дані дії збройних формувань Російської Федерації несуть пряму загрозу життю та здоров’ю мирного населення, а також свідчать про прагнення збройних формувань РФ до подальшого загострення ситуації по всій лінії розмежування», – заявляє командування ООС.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.