На фронті відбулося 69 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Загальна кількість бойових зіткнень на фронті з початку доби 9 вересня становить 69, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Нововасилівка, Нова Гута, Бачівськ, Вільна Слобода, Бобилівка, Біла Береза, Малушине, Гірки Сумської області; Залізний Міст Чернігівської області», – йдеться в повідомленні станом на 16:00.

Половина боїв зафіксована на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 35 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Миролюбівка, Новоекономічне, Котлине, Удачне та в напрямку Родинського, Променя, Покровська. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 27 атак», – вказано у зведенні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому та Новопавлівському напрямках.

31 серпня президент України Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».

В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» минулого тижня заявили, що російська армія має завдання захопити восени Покровсько-Мирноградську агломерацію, зокрема йдеться про три міста – Добропілля, Покровськ і Мирноград.



