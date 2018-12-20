Німецьке видання Spiegel викрило журналіста, який вигадував історії

Німецький тижневик Spiegel викрив власного редактора Клааса Релотіус, який «у значному масштабі підробляв свої історії та вигадував героїв».

Перші підозри щодо роботи Релотіуса виникли у його колеги під час спільної роботи над матеріалом у листопаді. Після цього видання провело внутрішнє розслідування.

Згодом Релотіус зізнався, що вигадував історії, героїв та викривляв факти. За його словами, йдеться про 14 недостовірних статей у тижневику. Всього з 2011 року у друкованій версії тижневика та на сайті Spiegel Online вийшло близько 60 текстів його авторства.

Раніше Релотіус працював у інших ЗМІ і навіть отримував нагороди за свої матеріали.

18 грудня журналіст залишив своє робоче місце.

У Німецькому союзі журналістів заявили, що дії Релотіуса завдали значної шкоди не лише Spiegel, оскільки «він втоптав у бруд достовірність журналістики».