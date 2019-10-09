Депутат Деркач заявляє, що передав у ДБР документи про «вплив посольства США» на НАБУ

Позафракційний народний депутат України Андрій Деркач оприлюднив документи, які, за його словами, свідчать про те, що керівництво Національного антикорупційного бюро надавало посольству США інформацію, яка впливала на хід подій в Україні і Сполучених Штатах Америки.

Листування між працівниками НАБУ і представниками дипмісії, яке, за словами Деркача, йому передали «журналісти-розслідувачі», депутат оприлюднив 9 жовтня на пресконференції в агентстві «Інтерфакс» у Києві. Імен тих, хто передав йому документи, депутат не назвав.

«Передані мені документи свідчать про те, що заступник директора НАБУ Гізо Углава через свою помічницю тривалий час надавав посольству США інформацію, яка впливала на хід подій в Україні і США. НАБУ зливало інформацію співробітникам посольства США і координувало свої дії щодо низки резонансних справ», – сказав Деркач.

За словами депутата, ці документи він уже передав до Державного бюро розслідувань (ДБР) і Генпрокуратури України.

Деркач також заявив, що ініціює створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради і подав до суду клопотання про відновлення розслідування щодо втручання у вибори в США шляхом розголошення досудового слідства.

Зокрема, в оприлюдненому листуванні йдеться про прохання надати інформацію у справі ексміністра екології і власника Burisma Group Миколи Злочевського.

Народний депутат також оприлюднив дані про значні суми коштів, які нібито були перераховані представникам Burisma Group, серед яких фігурує і Гантер Байден, син Джо Байдена, ймовірного головного конкурента чинного президента США Дональда Трампа на виборах 2020 року.

За словами Деркача, ці документи свідчать про тиск посольства США на правоохоронців України у 2016-2018 роках, про втручання правоохоронців і високопосадовців України на вибори США у 2016 році, а також про можливі корупційні дії Джо Байдена і його сина Гантера.

Деркач також оприлюднив документи, як він стверджує, незаконного збору НАБУ особистих даних щодо колишнього генпрокурора Віктора Шокіна і його сім’ї.

У НАБУ повідомили Радіо Свобода, що ще «уточнюють цю інформацію».

Посольство США заяву Деркача наразі не коментувало. Радіо Свобода звертається із запитом до диппредставництва.

24 вересня Палата представників Конгресу США, контрольована представниками Демократичної партії, розпочала процедуру імпічменту президента Дональда Трампа. Його звинувачують у «тяжких злочинах і проступках» через його телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у липні 2019 року.

Як стверджують політичні опоненти президента США, Трамп під час дзвінка намагався переконати Зеленського розпочати розслідування діяльності в Україні Гантера Байдена, сина колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена, який є ймовірним суперником Трампа на виборах президента США в 2020 році. Якщо цього не відбудеться, Трамп нібито погрожував блокувати надання фінансової і військової допомоги Києву.

Представники Трампа і сам Зеленський стверджують, що тиску з боку президента США не було.

Скаргу на Трампа до Конгрес подав один із представників розвідки США. Однак прихильники Трампа вважають, що вона була написана в політичних цілях, а при її написанні людина щонайменше консультувався з юристами, близькими до керівництва Демократичної партії США.