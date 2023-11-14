Держдеп: США нададуть 1 млн доларів Центру з розслідування агресії РФ проти України в Гаазі

Сполучені Штати нададуть фінансову допомогу Міжнародному центру з переслідування злочину агресії проти України – про це заявив Державний департамент США 14 листопада.

За повідомленням, на тлі продовження порушення Росією міжнародного гуманітарного права США «залишаються зосередженими на співпраці з Україною та міжнародною спільнотою, щоб притягнути до відповідальності винних у міжнародних злочинах, скоєних в Україні».

«У рамках нашої непохитної відданості територіальній цілісності та суверенітету України, а також сприянню всебічному правосуддю та відповідальності за міжнародні злочини проти України та її народу, Державний департамент США надасть 1 мільйон доларів Міжнародному центру з переслідування злочинів агресії проти України (ICPA), який був створений у Гаазі при Євроюсті», – йдеться в заяві.

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Держдеп додає, що Центр сприятиме розслідуванню злочину агресії Росії, надаючи форум для співпраці України та країн-партнерів у зборі «найсильніших доказів» для майбутнього суду.

«Прокурори з численних правових систем, включно з нашою, вже працюють разом в ICPA, щоб отримувати ключові докази та обмінюватися ними, а також проводити надійні та незалежні розслідування», – зазначає дипломатичне відомство.

У липні в Гаазі почав роботу Міжнародний центр із переслідування за злочин агресії проти України, що працює під керівництвом Агенції Євросоюзу зі співпраці задля кримінального правосуддя (Євроюст).

Як повідомили в Єврокомісії, центр стане ключовим для розслідування злочину агресії Росії проти України і сприятиме створенню справ для майбутніх судових процесів.