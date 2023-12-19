У Держдепі відреагували на слова Зеленського про підтримку США

Виконавча влада США абсолютно підтримує додаткову допомогу для України, але має діяти Конгрес США, заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.



«Ми (виконавча влада) абсолютно підтримуємо Україну. Ми абсолютно готові підтримати додаткове фінансування для України. У нас залишився один пакет, який ми можемо надати Україні цього року, і після цього ми вичерпаємо наші можливості щодо надання додаткової допомоги у сфері безпеки, тому я думаю, що це питання до Конгресу США», – сказав він, відповідаючи на запитання щодо заяви президента України Володимира Зеленського, який висловив впевненість, що США не підведуть Україну в контексті підтримки.

Міллер зауважив, що виконавча влада США «чітко дала зрозуміти», що прагне ухвалення додаткової допомоги України.



«Ми хочемо, щоб він (запит президента США – ред.) був ухвалений до кінця цього року. Це залишається нашою метою і нашим пріоритетом. Конгресу доведеться вирішити, чи збираються вони підтримувати Україну та надавати фінансування, необхідне для протистояння російському вторгненню, оскільки ми вступаємо в зиму, яка, як ми очікуємо, буде дуже важкою, або ж вони не планують це робити», – зазначив він.



Представник Держдепу зауважив, що адміністрація Байдена не має якогось «нестандартного рішення» у разі вичерпання допомоги для України.



«У нас немає магічного горщика з фінансуванням, яким ми могли б скористатися, якщо Конгрес не ухвалить цей законопроект. Існують потоки фінансування, якими ми можемо користуватися. Ми використали ці джерела фінансування. Ми майже вичерпали їх, і протягом наступних кількох тижнів ми їх повністю вичерпаємо, і саме тому нам потрібно, щоб Конгрес діяв», – додав Міллер.

Прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні застрягло в Конгресі, де республіканці кажуть, що це має бути поєднано з посиленням міграційного контролю на кордоні США та Мексики.

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Високопоставлені представники демократів і республіканців у Сенаті США заявили, що угода про надання додаткової допомоги Україні та посилення безпеки кордонів США навряд чи буде укладена до того, як законодавці підуть на канікули.

Як зауважує агенція Reuters, зауважує, що імміграція є однією з найбільш розбіжних проблем у американській політиці, а двопартійні спроби реформ неодноразово зазнавали невдачі протягом останніх 20 років.

У Білому домі заявили, що планують цього місяця оголосити останній пакет допомоги Україні, на який залишились гроші і який не потребує схвалення додаткового фінансування з боку Конгресу США.

Раніше агенція Bloomberg повідомила, що днями Пентагон надіслав листа Конгресу, де вказує, що до 30 грудня у відомства вичерпаються кошти на військову допомогу Україні, якщо не буде затверджене нове фінансування.