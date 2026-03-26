Держдепартамент США виділяє 25 млн доларів на повернення дітей, вивезених Росією з України

Сполучені Штати відкривають нову програму для підтримки повернення та реабілітації «примусово переселених» українських дітей, повідомляє Державний департамент 26 березня.

За повідомленням, Держдепартамент продовжує підтримувати зусилля Дональда Трампа щодо «встановлення міцного миру та процвітання в Україні» за допомогою нових програм допомоги, спрямованих на повернення українських дітей, примусово вивезених на підконтрольні Росії території.

«У координації з Конгресом Державний департамент надає нову допомогу у розмірі 25 мільйонів доларів США для підтримки ідентифікації, повернення та реабілітації українських дітей та молоді, які були примусово переміщені або іншим чином розлучені з їхніми сім’ями та громадами», – заявляє дипломатичне відомство.





Фінансування буде спрямоване на два основних типи програм. По-перше, воно передбачене для допомоги «надійним партнерам» в ідентифікації та відстеженні дітей, яких примусово вивезли з їхніх домівок. Держдепартамент назвав це «важливим кроком у підтримці дипломатичних та інших зусиль щодо сприяння їхньому поверненню».

«По-друге, (фінансування – ред.) підтримає український уряд та довірених місцевих партнерів у забезпеченні повернених дітей турботою та підтримкою, необхідними їм для відновлення та відбудови їхнього життя», – йдеться в повідомленні.

Департамент додає, що програми допомоги, які фінансують Штати, продовжують надавати допомогу цивільним, які постраждали від насильства, «зокрема, цим дітям, які є одними з найбільш вразливих жертв цієї жорстокої та безглуздої війни, яка ніколи б не почалася, якби президент Трамп був при владі».

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україні вдалося повернути з депортації та врятувати з тимчасово окупованих територій 2000 українських дітей, повідомила ініціатива президента України Bring Kids Back UA 18 лютого.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.



