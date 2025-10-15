Держдепартамент США заявив про скасування віз 6 іноземцям за коментарі про Чарлі Кірка

Державний департамент Сполучених Штатів повідомив 15 жовтня, що анулював візи шістьом іноземним громадянам за коментарі про загиблого консервативного активіста Чарлі Кірка.

Як заявили у відомстві, США «не зобов’язані приймати іноземців, які бажають смерті американцям», а також продовжують виявляти власників віз, які «святкувати жахливе вбивство Чарлі Кірка».

Держдепартамент вказав у соцмережі X, що це громадяни Аргентини, ПАР, Мексики, Бразилії, Німеччини та Парагваю.





Зокрема, громадянин Аргентини, як йдеться в наведеному дописі, писав, що Кірк «присвятив все життя поширенню расистської, ксенофобної та мізогінної риторики», і «там, де цей чоловік зараз, до біса спекотно й він на це заслуговує».

«Президент США та держсекретар Марко Рубіо захищатимуть наші кордони, нашу культуру й наших громадян, забезпечуючи дотримання нашого міграційного законодавства. Іноземці, які користуються гостинністю Америки, святкуючи вбивство наших громадян, будуть вислані», – йдеться в повідомленні.

Кірк – засновник консервативної молодіжної організації Turning Point USA, і ведучий популярного подкасту The Charlie Kirk Show. Він вважався близбким соратником президента США Дональда Трампа й відіграв ключову роль у мобілізації молоді для підтримки Трампа на президентських виборах 2024 року. Кірк часто критикував провідні медіа та висловлювався з питань, пов’язаних із расою, гендером та імміграцією.

10 вересня Кірк був тяжко поранений пострілом у шию під час виступу в університеті в Юті і згодом помер у лікарні. Трамп назвав злочин «жахливим».



