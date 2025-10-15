Доступність посилання

Держдепартамент США заявив про скасування віз 6 іноземцям за коментарі про Чарлі Кірка

Чарлі Кірк вважався близбким соратником президента США Дональда Трампа й відіграв ключову роль у мобілізації молоді для підтримки Трампа на президентських виборах 2024 року
Чарлі Кірк вважався близбким соратником президента США Дональда Трампа й відіграв ключову роль у мобілізації молоді для підтримки Трампа на президентських виборах 2024 року

Державний департамент Сполучених Штатів повідомив 15 жовтня, що анулював візи шістьом іноземним громадянам за коментарі про загиблого консервативного активіста Чарлі Кірка.

Як заявили у відомстві, США «не зобов’язані приймати іноземців, які бажають смерті американцям», а також продовжують виявляти власників віз, які «святкувати жахливе вбивство Чарлі Кірка».

Держдепартамент вказав у соцмережі X, що це громадяни Аргентини, ПАР, Мексики, Бразилії, Німеччини та Парагваю.


Зокрема, громадянин Аргентини, як йдеться в наведеному дописі, писав, що Кірк «присвятив все життя поширенню расистської, ксенофобної та мізогінної риторики», і «там, де цей чоловік зараз, до біса спекотно й він на це заслуговує».

«Президент США та держсекретар Марко Рубіо захищатимуть наші кордони, нашу культуру й наших громадян, забезпечуючи дотримання нашого міграційного законодавства. Іноземці, які користуються гостинністю Америки, святкуючи вбивство наших громадян, будуть вислані», – йдеться в повідомленні.

Трамп на прощанні з Чарлі Кірком назвав його «американським героєм» і «мучеником»

Кірк – засновник консервативної молодіжної організації Turning Point USA, і ведучий популярного подкасту The Charlie Kirk Show. Він вважався близбким соратником президента США Дональда Трампа й відіграв ключову роль у мобілізації молоді для підтримки Трампа на президентських виборах 2024 року. Кірк часто критикував провідні медіа та висловлювався з питань, пов’язаних із расою, гендером та імміграцією.

10 вересня Кірк був тяжко поранений пострілом у шию під час виступу в університеті в Юті і згодом помер у лікарні. Трамп назвав злочин «жахливим».


