Наступне засідання нової ЦВК заплановане на завтра – Діденко

Новий голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко планує провести наступне засідання органу вже 5 жовтня. Як він повідомив журналістам увечері 4 жовтня, комісія має «декілька невідкладних питань».

«Зокрема, щодо відшкодування витрат політичним партіям, у нас невирішене питання щодо реєстрації та визнання обраним народним депутатом Копиленка Олександра», – заявив він.

Діденко також заявив, що члени ЦВК «після призначення є незалежними» і обіймають позапартійну позицію.

«В мене дуже велике прохання до журналістів не навішувати членам комісії ярлики, все-таки дивитися на їхні професійні якості, рішення, які приймаються, а не на суб’єкта подання до складу», – сказав він на брифінгу, повідомляє «5 канал».

Олег Діденко став членом новообраної ЦВК за квотою партії «Слуга народу». 4 жовтня ЦВК обрала його головою. Крім того, за його поданням заступниками Діденка стали Сергій Дубовик та Віталій Плукар, а секретаркою – Олена Гатаулліна.

4 жовтня Верховна Рада затвердила новий склад Центральної виборчої комісії.

13 вересня Верховна Рада підтримала проєкт постанови про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії за поданням президента.

Той склад ЦВК пропрацював близько року – від 20 вересня 2018-го. У ЦВК назвали рішення про свій розпуск «політично вмотивованим».

Склад ЦВК затверджують на сім років. До Центрвиборчкому входить 17 членів.