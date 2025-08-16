Частина сервісів «Дії» не працюватиме протягом двох днів – перелік

З 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня частина сервісів у застосунку «Дія» буде недоступна через те, що Мін’юст планово оновлюватиме реєстри, йдеться у повідомленні пресслужби.
«Дія не зберігає ваші особисті дані – вони відображаються з держреєстрів під час користування сервісом. Тому під час проведення робіт у реєстрах – ЄДР, ДРАЦС, ДРРП та інших – на порталі та в застосунку «Дія» тимчасово будуть недоступні послуги, що пов’язані з ними», – наголосили у пресслужбі застосунку.
Тимчасово не будуть доступними наступні функції:
- Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП
- Дія.QR
- єВідновлення
- Бронювання працівників
- Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС
- Перереєстрація авто
- Актові записи про зміну імені
- Актові записи про народження
- Актові записи про шлюб
- Актові записи про розлучення
- Свідоцтва про народження
- Витяг про місце проживання дитини
- Заява про субсидію
- єМалятко
- Державна реєстрація прав на нерухоме майно
- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
- Витяг з ЄДР
- Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту
- Зміна місця проживання
- Заяви до міжнародного Реєстру збитків
- Гранти єРобота
- Будівельні послуги
- еПідприємець
- єОселя
- єДекларація
- Шлюб онлайн (крім послуги заручин)
«Інші сервіси працюватимуть у звичайному режимі. Тож якщо плануєте скористатися послугами у «Дії» – радимо зробити це заздалегідь або після оновлення. Стежте за оновленнями в Дії – ми повідомимо про відновлення послуг», – підсумували у «Дії».
Раніше на порталі цифрових послуг «Дія» стала доступною послуга подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства (МТБ).
Форум