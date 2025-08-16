Доступність посилання

Частина сервісів «Дії» не працюватиме протягом двох днів – перелік

Про відновлення роботи сервісів буде поінформовано додатково

З 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня частина сервісів у застосунку «Дія» буде недоступна через те, що Мін’юст планово оновлюватиме реєстри, йдеться у повідомленні пресслужби.

«Дія не зберігає ваші особисті дані – вони відображаються з держреєстрів під час користування сервісом. Тому під час проведення робіт у реєстрах – ЄДР, ДРАЦС, ДРРП та інших – на порталі та в застосунку «Дія» тимчасово будуть недоступні послуги, що пов’язані з ними», – наголосили у пресслужбі застосунку.

Тимчасово не будуть доступними наступні функції:

  • Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП
  • Дія.QR
  • єВідновлення
  • Бронювання працівників
  • Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС
  • Перереєстрація авто
  • Актові записи про зміну імені
  • Актові записи про народження
  • Актові записи про шлюб
  • Актові записи про розлучення
  • Свідоцтва про народження
  • Витяг про місце проживання дитини
  • Заява про субсидію
  • єМалятко
  • Державна реєстрація прав на нерухоме майно
  • Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
  • Витяг з ЄДР
  • Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту
  • Зміна місця проживання
  • Заяви до міжнародного Реєстру збитків
  • Гранти єРобота
  • Будівельні послуги
  • еПідприємець
  • єОселя
  • єДекларація
  • Шлюб онлайн (крім послуги заручин)

«Інші сервіси працюватимуть у звичайному режимі. Тож якщо плануєте скористатися послугами у «Дії» – радимо зробити це заздалегідь або після оновлення. Стежте за оновленнями в Дії – ми повідомимо про відновлення послуг», – підсумували у «Дії».

Раніше на порталі цифрових послуг «Дія» стала доступною послуга подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства (МТБ).

