Частина сервісів «Дії» не працюватиме протягом двох днів – перелік

З 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня частина сервісів у застосунку «Дія» буде недоступна через те, що Мін’юст планово оновлюватиме реєстри, йдеться у повідомленні пресслужби.

«Дія не зберігає ваші особисті дані – вони відображаються з держреєстрів під час користування сервісом. Тому під час проведення робіт у реєстрах – ЄДР, ДРАЦС, ДРРП та інших – на порталі та в застосунку «Дія» тимчасово будуть недоступні послуги, що пов’язані з ними», – наголосили у пресслужбі застосунку.

Тимчасово не будуть доступними наступні функції:

Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП

Дія.QR

єВідновлення

Бронювання працівників

Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС

Перереєстрація авто

Актові записи про зміну імені

Актові записи про народження

Актові записи про шлюб

Актові записи про розлучення

Свідоцтва про народження

Витяг про місце проживання дитини

Заява про субсидію

єМалятко

Державна реєстрація прав на нерухоме майно

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Витяг з ЄДР

Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту

Зміна місця проживання

Заяви до міжнародного Реєстру збитків

Гранти єРобота

Будівельні послуги

еПідприємець

єОселя

єДекларація

Шлюб онлайн (крім послуги заручин)

«Інші сервіси працюватимуть у звичайному режимі. Тож якщо плануєте скористатися послугами у «Дії» – радимо зробити це заздалегідь або після оновлення. Стежте за оновленнями в Дії – ми повідомимо про відновлення послуг», – підсумували у «Дії».

Раніше на порталі цифрових послуг «Дія» стала доступною послуга подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства (МТБ).