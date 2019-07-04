У Дніпрі рятують двох поранених під Авдіївкою бійців, ще один, поранений під Мар’їнкою, помер

У Дніпрі в лікарні імені Мечникова, рятують двох поранених під Авдіївкою бійців. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердив головний лікар Сергій Риженко.

За його даними, обох їх доправили напередодні санавіацією. Вони зазнали мінно-вибухових поранень під час обстрілу біля шахти Бутівка.

Як поінформував лікар, стан одного з них, 22-річного Івана з Чернігівщини, тяжкий, зокрема, у нього уражені очі. Стан другого, 23-річного Альберта з Кропивницького, оцінюють як середньої тяжкості, його стан покращується.

За словами Сергія Риженка, у лікарні чекали на прибуття борту з тяжкопораненим бійцем із-під Мар’їнки. Він був у вкрай тяжкому стані: йому відірвало усі кінцівки. Лікарі залишалися на своїх робочих місцях й були готові до порятунку, однак згодом отримали інформацію, що цей військовий помер.

Від початку бойових дій на Донбасі Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова прийняла на лікування понад 12 тисяч бійців.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

За даними української влади, на Донбасі від початку війни загинули близько трьох тисяч українських військових.