Армія РФ випустила по Нікопольщині 11 дронів, понад 2 тисячі людей без водопостачання – влада

Російські військові атакували Нікополь і Мирівську громаду на Дніпропетровщині, розповів голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджені інфраструктурний об’єкт та енергетичне обладнання, без води залишилися 2 тисячі людей.

Повідомляється, що протягом дня 10 березня російські війська обстрілювали Нікопольщину з артилерії та випустили по населених пунктах 11 дронів-камікадзе.

«Вибухи лунали в Нікополі й Мирівській громаді. Пошкоджені дві багатоповерхівки, інфраструктурний об’єкт і енергетичне обладнання. Через обстріл майже дві тисячі абонентів залишилися без водопостачання. Люди не постраждали», – йдеться у дописі.

Лисак додав, що «надвечір сили ППО збили ворожий безпілотник у Дніпровському районі».

Російські військові регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь. Як правило, місто атакують з артилерії та дронами-камікадзе.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.