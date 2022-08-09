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Війська РФ обстріляли Нікополь із «Градів»: за ніч прилетіли 120 снарядів – ОВА

За словами Валентина Резніченка, через обстріл постраждав працівник одного з підприємств

Російська армія в ніч на 9 серпня обстріляла два райони Дніпропетровської області: Нікопольський і Синельниківський, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, по Нікополю тричі стріляли з «Градів», у місто прилетіли 120 реактивних снарядів.

«Пошкоджені кілька житлових будинків. На трьох підприємствах понівечені цехи, майстерні, адмінприміщення й автівки. Постраждав працівник одного з підприємств. 46-річний чоловік госпіталізований із переломом», – написав Резніченко у телеграмі.

У Синельниківському районі, за його словами, під обстріл потрапила Великомихайлівська громада. Є руйнування житла. Тут, попередньо, без постраждалих.

У ніч на 8 серпня російські війська ракетами і «Градами» вдарили по двох районах Дніпропетровської області: Нікопольському і Криворізькому, повідомляв Резніченко.

Російські військові регулярно обстрілюють Синельниківський, Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровщини.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

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