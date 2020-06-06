Дніпропетровщина: після перерахунку статистики по COVID-19 людей, які одужали, стало майже вдвічі більше

На Дніпропетровщині перерахували статистику щодо хворих на коронавірусну інфекцію: станом на 6 червня кількість людей, які одужали, стала майже вдвічі більшою. Про це повідомили в суботу в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

Після перерахунку даних в області число тих, хто одужав, зросло на понад 216 людей. Таким чином, станом на 6 червня в області одужало 484 людини з 965 інфікованих.

«Дані уточнені після проведення внутрішнього аудиту статистики новим керівництвом лабораторного центру», – йдеться в повідомленні з облради.

Інформацію про це Радіо Свобода також підтвердила речниця облради Ганна Рибченко.

Раніше в обласному штабі з протидії епідемії коронавірусу заявили, що в Дніпропетровському лабораторному центрі після зміни керівництва переглянуть дані результатів тестувань на коронавірусну інфекцію, зроблених за звільненого з посади керівника Олександра Штепи. Йшлося про те, що в базі даних лабораторії виявили «понад 250 людей із позитивними тестами», які одужали, але «не були зняті з обліку».

Усунутий від роботи директор обласного лабораторного центру МОЗ у Дніпрі Олександр Штепа відкинув звинувачення в неточності тестів, які робила лабораторія. Він заявляв, що на персонал закладу тисне обласна влада через виявлення коронавірусу у 23-х посадовців облради та ОДА. В обласних органах влади це спростували.

Станом на 6 червня, за даними МОЗ, Дніпропетровська область готова до послаблення карантину.

З 5 червня в області дозволили роботу готелів, а кафе і ресторани тепер можуть приймати відвідувачів не тільки на літніх майданчиках, а й в приміщеннях. Також скасували режим самоізоляції для літніх людей. Відновили роботу аеропорту та залізничного вокзалу в Дніпрі.

Станом на ранок 6 червня в Україні виявили 26 тисяч 514 випадків захворювання на COVID-19, 777 людей померли і 11 тисяч 812 одужали.