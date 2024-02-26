На Дніпропетровщині сили ППО збили безпілотник і дві ракети – влада

Увечері 26 лютого сили ППО під час повітряної тривоги збили над Дніпропетровською областю безпілотник та дві крилаті ракети, розповів голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«У Новомосковському районі працювала ППО. Оборонці з ПвК «Схід» збили ворожий безпілотник. У Криворізькому районі сили ППО ввечері збили 2 крилаті ракети», – розповів голова ОВА.

Увечері 26 лютого в низці південних областей була оголошена тривога через ударні безпілотники сил РФ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Зокрема, як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, в ніч на 26 лютого армія РФ атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» (з окупованого Криму), двома ЗКР С-300 (із Бєлгородської області РФ), трьома керованими авіаційними ракетами Х-59, протирадіолокаційною – Х-31П (із окупованої території Запорізької області) й 14-ма ударними безпілотниками типу Shahed (із Курської області РФ). Сили ППО збили три керовані авіаційні ракети Х-59 і дев’ять «шахедів» у межах Харківської й Дніпропетровської областей.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.