Голова Дніпропетровщини: через російські обстріли протягом дня постраждали 4 людей, в тому числі підліток

Російська армія протягом дня 24 липня обстрілювала Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак увечері в четвер.

Зокрема, ударів безпілотниками та артилерією на Нікопольщині зазнавали районний центр, Мирівська й Марганецька громади.

«Поранений 17-річний хлопець. Його госпіталізували у важкому стані. Постраждала й жінка 34 років. Лікуватиметься амбулаторно», – заявив голова області.





У районі також пошкоджені два навчальних і медичних заклади, торговий центр, кафе й житлові будинки. Атаки спричинили кілька пожеж.

Російська армія атакувала Синельниківський район FPV-дронами, поціливши по Межівській та Великомихайлівській громадах, додав Лисак:

«Травми отримали 53-річна жінка і 58-річний чоловік. Їх доправили до лікарні в стані середньої тяжкості. Знищена господарська споруда. Побиті підприємство та авто».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

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Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



