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Новини | Суспільство

Голова Дніпропетровщини: через російські обстріли протягом дня постраждали 4 людей, в тому числі підліток

Ілюстраційне фото. Наслідки російських обстрілів на Дніпропетровщині, липень 2025 року
Ілюстраційне фото. Наслідки російських обстрілів на Дніпропетровщині, липень 2025 року

Російська армія протягом дня 24 липня обстрілювала Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак увечері в четвер.

Зокрема, ударів безпілотниками та артилерією на Нікопольщині зазнавали районний центр, Мирівська й Марганецька громади.

«Поранений 17-річний хлопець. Його госпіталізували у важкому стані. Постраждала й жінка 34 років. Лікуватиметься амбулаторно», – заявив голова області.


У районі також пошкоджені два навчальних і медичних заклади, торговий центр, кафе й житлові будинки. Атаки спричинили кілька пожеж.

Російська армія атакувала Синельниківський район FPV-дронами, поціливши по Межівській та Великомихайлівській громадах, додав Лисак:

«Травми отримали 53-річна жінка і 58-річний чоловік. Їх доправили до лікарні в стані середньої тяжкості. Знищена господарська споруда. Побиті підприємство та авто».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

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Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


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