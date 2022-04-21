Ракетні удари по залізниці на Дніпропетровщині: постраждали п’ятеро людей

Через ракетні удари по залізниці у Новомосковському районі на Дніпропетровщині постраждали п’ятеро людей – двоє чоловіків та троє жінок. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, всі люди наразі у лікарні.

Раніше голова ОВА повідомив, що у четвер російські війська завдали три ракетні удари по Дніпропетровщині.

«Вщент розтрощене залізничне полотно та контактна мережа. Поки не зрозуміло, чи зможуть відновити рух», – писав Резніченко у Telegram.

Раніше сьогодні повідомлялося, що ракетним ударом по Запоріжжю зачепило евакуаційний поїзд Запоріжжя-Львів, вибуховою хвилею було пошкоджено вікна у 4 вагонах.