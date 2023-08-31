Адвокатка розповіла про стан поліцейського, який смертельно поранив чоловіка в Дніпрі

Адвокатка затриманого після стрілянини в Дніпрі поліцейського Юлія Сегеда висловила задоволення рішенням суду щодо його запобіжного заходу.

«Звісно, як кожному захиснику, хочеться, щоб взагалі не було відмовлено в клопотанні. Але з урахуванням все ж таки події, резонансу, я вважаю, що це рішення є адекватним і співмірним. Я з ним погоджуюся», – заявила вона в коментарі, опублікованому Радіо Свобода.

Водночас, захисниця висловила переконання, що прокуратура буде оскаржувати це рішення.

Сегеда також висловила незгоду зі змістом підозри. На її думку, вона є недостатньо зрозумілою і не пояснює, чому правоохоронця звинувачують саме в умисному вбивстві.

«Я, наприклад, не зрозуміла, який мотив був для позбавлення життя саме з умислом? Я цього взагалі не почула. Щодо перевищення повноважень: згодна, що це спірне питання, згодна, що це треба вирішувати протягом слідства, що буде ще багато експертиз. Звісно, це буде досліджуватися в процесі слідства. Але щодо навмисного вбивства – з цим я категорично не могла погодитись», – заявила Сегеда.

Вона також повідомила, що отримала відео з боді-камери свого підзахисного за адвокатським запитом. Його зміст, за її словами, не відрізняється від тих відео, які відомі широкому загалу.

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За словами адвокатки, стан поліцейського медики оцінюють як середньої тяжкості:

«В нього черепно-мозкова травма, він ще не в змозі вільно переміщуватися, коли він підіймається й сідає, то в нього запаморочення, але все це наслідки суттєвої, серйозної черепно-мозкової травми».

Вона наголосила, що дії поліцейського повинні оцінюватися з урахуванням стану крайньої необхідності, і висловила намір наполягати на цьому в суді.

29 серпня у Дніпрі поліцейський, якого, за даними медіа, звати Єгор Звонков, застрелив чоловіка, який чинив опір після того, як патрульні зупинили його автомобіль. На момент зупинки авто за кермом була жінка, а також двоє дітей на задньому сидінні.

Правоохоронці відкрили провадження за статтями про вбивство та перевищення службових повноважень. Суд 31 серпня відправив Звонкова під цілодобовий домашній арешт.

Поліція оприлюднила відео, зокрема, з вуличних камер спостереження.