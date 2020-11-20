Доба на Донбасі: два порушення режиму тиші, один поранений

Гібридні російські сили двічі порушили режим припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі за добу 19 листопада, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

Обстріли зафіксували в районі Авдіївки – з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї, і поблизу Мар’їнки, де, за даними штабу, працював снайпер.

Внаслідок обстрілів один український військовий був поранений – за повідомленням, він у лікарні, його стан задовільний.

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«За поточну добу, 20 листопада, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російсько-окупаційні війська здійснили одну збройну провокацію проти українських захисників біля Шумів, застосувавши стрілецьку зброю. Втрат та поранень серед наших військовослужбовців немає», – додають у штабі.

Незаконне збройне угруповання «ДНР» заявляє про обстріл окупованої ним території з боку українських військових. Аналогічне угруповання «ЛНР» таких заяв не робило.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.