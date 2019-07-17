Добкіна викликають на допит у Генпрокуратуру

Генеральна прокуратура України викликає на допит народного депутата Михайла Добкіна в управління спеціальних розслідувань. Відповідна повістка розміщена на сайті відомства.

«Вам необхідно з’явитися 25 липня 2019 об 11:00 в управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України... для допиту в якості свідка в кримінальному провадженні», – йдеться в повідомленні.

Михайло Добкін проходить як свідок у справі про замах на експрезидента Віктора Януковича.

Генпрокуратура почала кримінальне провадження у травні 2015 року за фактом замаху на вбивство Януковича 21-22 лютого 2014 року.

Під час президентства Віктора Януковича Михайло Добкін очолював Харківську область. 22 лютого 2014 року в Харкові пройшов з’їзд депутатів, в якому мав взяти участь Янукович, але Добкін, за його ж словами, нібито переконав президента не їхати на з’їзд.