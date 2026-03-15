«Додаткова перевірка» – СБУ прокоментувала дії щодо співробітника НАБУ

Служба безпеки України ввечері 15 березня пояснила дії щодо співробітника Національного антикорупційного бюро необхідністю «додаткової перевірки» цього громадянина.

«Сьогодні на одному із блокпостів при вʼїзді в місто Суми було виявлено громадянина України, який мав низку ознак, що передбачали його додаткову перевірку. Чоловік є вихідцем із тимчасово окупованих територій, не назвав місце своєї роботи, на підтвердження особистості показав лише сторінку із «Дії», а під час аналізу його контактів було виявлено низку російських номерів. Діючи відповідно до чітких інструкцій та алгоритмів для подібних випадків, співробітники СБУ, завданням яких є виявляти підозрілих осіб, що прямують у прифронтовий регіон, ініціювали посилену перевірку зазначеного чоловіка», – вказано в повідомленні.

У спецслужбі наголосили, що «СБУ працює виключно у рамках діючого законодавства та дотримується усіх алгоритмів, створених для забезпечення безпеки громадян України та наших військових».

Раніше 15 березня Національне антикорупційне бюро заявило, що співробітники Служби безпеки України «безпідставно» затримали співробітника НАБУ.

У бюро вказують, що його співробітник перебував у Сумах під час виконання службових повноважень у межах офіційного розслідування.

НАБУ зазначає, що серед причин затримання називають той факт, що батьки співробітника живуть на тимчасово окупованій території. У відомстві зазначили, що перед призначенням до НАБУ він пройшов усі необхідні перевірки.