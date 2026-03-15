НАБУ заявляє, що СБУ «безпідставно» затримала в Сумах співробітника бюро

Співробітники Служби безпеки України затримали співробітника Національного антикорупційного агентства (НАБУ) на блокпосту біля в’їзду до Сум, повідомило НАБУ ввечері 15 березня.

«Щойно на блокпосту біля в’їзду до міста Суми співробітниками СБУ, які, ймовірно, належать до підрозділу, що перебуває у сфері координації першого заступника голови СБУ, було безпідставно затримано співробітника НАБУ», – вказано в повідомленні бюро в телеграмі.

У НАБУ вказують, що співробітник бюро перебував у Сумах під час виконання службових повноважень у межах офіційного розслідування.

НАБУ зазначає, що серед причин затримання називають той факт, що батьки співробітника живуть на тимчасово окупованій території. У відомстві зазначили, що перед призначенням до НАБУ він пройшов усі необхідні перевірки.

У Службі безпеки України наразі не коментували повідомлення Національного антикорупційного бюро.

У липні 2025 року детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова разом з його батьком затримала СБУ. Їх звинувачують у спробі продажу технічних конопель до Росії.

4 грудня апеляційний суд звільнив Магамедрасулова з-під варти. Перед цим суд звільнив з-під варти його батька Сентябра, призначивши йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Кілька місяців вони перебували під вартою.

Причиною кримінального переслідування детектив вважає свою професійну діяльність. Руслан Магамедрасулов займався документуванням колишнього бізнеспартнера президента Зеленського Тімура Міндіча та інших фігурантів операції «Мідас».

Оприлюднені НАБУ так звані «плівки Міндіча» пролили світло на масштабну корупційну схему в «Енергоатомі».

Раніше в СБУ заперечували, що арешт Магамедраслових відбувся з політичних мотивів.