Україна направить до Сараєва експертів у справі ікони, яку дарували Лаврову

Україна направить до Сараєва експертів для дослідження походження ікони, яку представник Сербії у президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додик подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Про це було домовлено під час зустрічі посла України в Хорватії та Боснії і Герцеговині Василя Кирилича з міністром закордонних справ БіГ Бісерою Туркович. Кирилич ще має зустрітися щ головним прокурором країни Ґорданою Тадич.

Ікону святого Миколая Додик подарував Лаврову 14 грудня. Місцеві ЗМІ відразу повідомили, що на іконі є печатка, якою стверджується, що ікона належить до культурного скарбу України. Додик заявив, що він отримав її від однієї сербської сімʼї. Однак, один з лідерів сербських добровольців, які воювали на Донбасі у складі проросійських бойовиків, згодом заявив, що він особисто приніс ікону з Луганська через Росію й Сербію.

Після того, як Україна привернула до цього міжнародну увагу, МЗС Росії повідомило, що передало ікону посольству Боснії і Герцеговини в Москві, яке, в свою чергу, під кінець грудня повернуло ікону Додикові назад до Боснії. Тоді ж, у другій половині грудня, Прокуратура Боснії і Герцеговини повідомляла, що почала перевірку в справі походження ікони.