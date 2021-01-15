Україна відкрила кримінальну справу через ікону з Луганська і відкидає ультиматуми з Боснії – МЗС

Україна відкрила кримінальне провадження у справі щодо ікони з Луганська, яка опинилася в Боснії й Герцеговині і була подарована голові МЗС Росії Сергієві Лаврову, і відкидає ультиматуми з Боснії щодо умов її повернення, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Як повідомив він Балканській службі Радіо Вільна Європа, Офіс генерального прокурора України почав таке провадження за статтею про незаконне вивезення цієї ікони з України.

Як мовиться в письмовій заяві Ніколенка, те, що ікона походить із території України, є беззаперечним фактом.

«Україна відкидає мову висування умов і ультиматумів із боку члена президентського органу Боснії і Герцеговини Милорада Додика», – додав речник із приводу заяв чільного боснійського посадовця, що, мовляв, ікону можуть повернути Україні, тільки якщо вона доведе, що розшукувала її і до дня, коли повідомили про дарування її Лаврову.

За словами Ніколенка, Україна очікує, що влада Боснії і Герцеговини надасть допомогу в кримінальному розслідуванні з метою якнайшвидше повернути ікону до України «замість того, щоб перетворювати цю ікону на заручника внутрішньополітичної боротьби» в Боснії.

Попереднього дня, 14 січня, Додик заявив, що погодиться повернути ікону Україні тільки в тому разі, якщо вона доведе, що розшукувала її і до дня, коли він 14 грудня 2020 року подарував її Лаврову. Як заявив він боснійсько-сербському агентству «СРНА», Україна, мовляв, не розшукує її, бо, за даними боснійської поліції, Інтерпол не має інформації про такий розшук.

Раніше, 6 січня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Київ вимагає повернути цю ікону, викрадену з Луганська.

Перед тим, 5 січня, Додик заявляв, що не поверне ікону Україні, а віддасть її місцевій родині, яка, за його твердженням, нібито була власником цієї ікони кілька десятиліть і від якої він її нібито й отримав. Але відтоді ніяких нових повідомлень про долю ікони так і не було.

Тим часом іще наприкінці грудня 2020 року депутат парламенту Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини Небойша Вуканович заявив, що 300-літню ікону святого Миколая Додику привезли з Луганська сербські добровольці, які воювали там проти України на боці російських гібридних сил.

Згадану ікону Додик, член колективного президентського органу Боснії і Герцеговини, який представляє боснійських сербів, подарував Лаврову 14 грудня 2020 року під час візиту голови МЗС до Боснії в перебігу своєї окремої зустрічі з ним. Тоді через інші порушення дипломатичного протоколу з Лавровим відмовилися зустрічатися двоє інших членів президентства країни.

Згадане агентство «СРНА», повідомляючи про подарунок, також оприлюднило фотографії ікони і її зворотного боку з сургучевою печаткою й написом ««У.Р.С.Р. Нар. Ком. Освіти Укрнаука Одеська Краєва Комісія по охороні пам’яток матеріяльної культури». За цим повідомленням, Додик сказав Лаврову, що ця «300-літня», за його словами, ікона походить із Луганська.

За оцінками мистецтвознавців, ікона була створена в 18-му – 19-му століттях.

Після того, як Україна привернула до цього міжнародну увагу, МЗС Росії повідомило, що передало ікону посольству Боснії і Герцеговини в Москві, яке, в свою чергу, під кінець грудня повернуло ікону Додикові назад до Боснії. Тоді ж, у другій половині грудня, Прокуратура Боснії і Герцеговини повідомляла, що почала перевірку в справі походження ікони.