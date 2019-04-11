Кількість поранених на Донбасі з початку доби зросла до трьох – штаб

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що через обстріли підтримуваних Росією бойовиків троє українських військовослужбовців зазнали поранень на Донбасі, хоча у ранковому зведенні йшлося про одного.

«Від початку поточної доби, станом на 12:00, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано вже шість ворожих збройних провокацій, дві з який відбулися із застосуванням мінометів», – йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, обстріли тривали біля Водяного, Катеринівки, Молодіжного, Павлополя та Авдіївки.

Раніше у штабі ООС повідомляли, що минулої доби було двоє поранених військових ЗСУ та 9 обстрілів з боку бойовиків. В сепаратистському угрупованні «ЛНР» звинуватили українських військових в 5 обстрілах за минулу добу, в угрупованні «ДНР» – в 11-ти.

На Донбасі від 8 березня діє новий режим тиші, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Цього разу, як і раніше, перемир'я не дотримується і порушувалося відразу в перші години після проголошення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.